ФРС США повысила ставку на 75 пунктов до 2,25-2,5% Фото: REUTERS

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, во второй раз подряд повысила базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщения на сайте американского регулятора.

- Комитет (по операциям на открытом рынке) желает добиться максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для этого объявил о поднятии целевого диапазона ставки до 2,25-2,5%, - отмечается в публикации.

Кроме того, ФРС намерена продолжить сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг.

Напомним, ставка ФРС - это процент, под который Федеральная резервная система предоставляет коммерческим банкам кредиты.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0 - 0,25 процента. Такой ставка была долгое время - с 2008 по 2015 годы.