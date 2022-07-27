Москва примет меры в ответ на прекращение выдачи Финляндией туристических виз россиянам

Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в случае отказа Финляндии выдавать визы россиянам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия примет меры в случае прекращения Финляндией выдачи туристических виз гражданам РФ. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в среду 27 июля.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», - заявила Захарова.

Представитель дипведомства выразила обеспокоенность легкостью, с которой в Финляндии готовы забыть о международных обязательствах и об интересах собственных предпринимателей и подчеркнула, что подобные действия приведут к росту напряженности.

Напомним, ведущие партии Финляндии предложили прекратить выдачу виз россиянам. Исключение предлагают сделать для тех, кто едет в Финляндию на лечение, владеет там недвижимостью или имеет близких родственников.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва отреагирует резко негативно в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам. По словам представителя Кремля, Россия готова принять контрмеры в случае, если Хельсинки откажутся выдавать россиянам туристические визы.