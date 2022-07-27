Volkswagen начал подготовку к продаже принадлежащего ему завода в Калуге Фото: REUTERS

Компания Volkswagen начала готовиться к продаже принадлежащей ей завода, расположенного в Калуге. Об этом со ссылкой на источники пишет "Газета.Ru".

- На завод уже приезжали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии. .. приезжали и чиновники Минпромторга, - рассказал собеседник издания.

Отмечается, что с 22 июля 2022 года у российского представительства компании, Volkswagen Group Rus, сменился руководитель. Вместо назначенного ранее Яна Витте гендиректором компании стал Геррит Шпенглер, занимавший до этого должность директора по персоналу в российском офисе Volkswagen.

Источники полагают, что логичным вариантом для немецкого концерна будет договор с правительством Казахстана, чтобы возродить ставший банкротом завод "Азия-Авто".

Тем временем, как сообщил "Известиям" 27 июля представитель компании в России, немецкий концерн Volkswagen Group Rus пока не принял никаких решений по судьбе своего завода в Калуге.

Ранее "Группа ГАЗ" сообщала Kp.ru, что намерена обеспечить альтернативную загрузку освободившейся площадки Volkswagen в Нижнем Новгороде. Так "Группа ГАЗ" опровергла слухи о якобы планирующейся ликвидации производственной площадки, на которой в режиме контрактной сборки выпускались автомобили Volkswagen и Skoda.