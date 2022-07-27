В Минфине объяснили цель новации по налогообложению выплат работающих за рубежом россиян Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Минфин РФ сообщил, что цель новаций, которые касаются налога на доходы физических лиц (НДФЛ), является исключением практики неуплаты этого налога сотрудниками компаний РФ, работающих удаленно за рубежом. Об этом говорится в сообщении ведомства, где для граждан представлены разъяснения министерства по налогообложению выплат работающих за рубежом россиян.

- Налоговые ставки по НДФЛ и изменение критериев признания физлиц налоговыми резидентами РФ законопроектом никак не затрагивается. Принципы налогообложения ... должны сохраняться вне зависимости от формы трудовой деятельности (дистанционная или в офисе), - сказано в публикации.

Также сообщается, что данная инициатива российского министерства финансов по уплате налогов не затрагивает работников зарубежных филиалов компаний РФ, а также не касается ставки НДФЛ.

Напомним, ранее в ведомстве выступили с инициативой на законодательном уровне закрепить обязанность сотрудников российских компаний, работающих удаленно за рубежом, платить налоги в РФ.