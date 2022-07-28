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Экономика27 июля 2022 21:42

В Германии предложили задействовать "Северный поток - 2"

DPA: Главы семи городов немецкого Рюгена предложили задействовать "Северный поток - 2"
София ГОНЧАРОВА
В Германии предложили задействовать "Северный поток - 2"

В Германии предложили задействовать "Северный поток - 2"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы семи городов немецкого Рюгена выступили с обращением к региональному и федеральному правительствам Германии. Они призывают власти задействовать газопровод "Северный поток - 2", сообщает RTL News со ссылкой на документ.

- Учитывая, что поставки газа из РФ ограничиваются, в Германии усиливается беспокойство по поводу серьезных энергетических проблем. На острове Рюген, возле которого загружаются балтийские газопроводы из России, местные политики агитируют за "Северный поток - 2", - говорится в публикации.

Среди подписавшихся - главы горуправлений Бергена, Зеллина, Засница, Бинца и других городов.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Газпром" 27 июля сократила поставки российского газа по газопроводу "Северный поток", который является основным маршрутом экспорта голубого топлива из России в Европу, до 20% от максимальной мощности трубопровода. О