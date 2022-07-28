Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире27 июля 2022 22:04

Глава космического командования NASA Людерс: Россия останется на МКС до 2028 года

Она отметила, что пока нет признаков, что что-то меняется
София ГОНЧАРОВА
Глава космического командования NASA Людерс: Россия останется на МКС до 2028 года

Глава космического командования NASA Людерс: Россия останется на МКС до 2028 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс заявила, что российская сторона уведомила организацию о планах оставаться на Международной космической станции (МКС) как минимум до 2028 года.

- Нет никаких признаков ни на каком рабочем уровне о том, что что-то меняется, - цитирует слова представителя NASA агентство Reuters.

Напомним, ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия выходит из проекта МКС после 2024 года. При этом он заверил, что российская сторона выполнит все свои обязательства перед партнерами. После этого в США признались, что сожалеют о таком решении со стороны России.

Также сайт kp.ru писал, что предприниматель Илон Маск пожелал России счастливого пути после решения страны выйти из проекта МКС. "Bon voyage", - написал по-французски он в соцсетях.