Глава космического командования NASA Людерс: Россия останется на МКС до 2028 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Людерс заявила, что российская сторона уведомила организацию о планах оставаться на Международной космической станции (МКС) как минимум до 2028 года.

- Нет никаких признаков ни на каком рабочем уровне о том, что что-то меняется, - цитирует слова представителя NASA агентство Reuters.

Напомним, ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия выходит из проекта МКС после 2024 года. При этом он заверил, что российская сторона выполнит все свои обязательства перед партнерами. После этого в США признались, что сожалеют о таком решении со стороны России.

Также сайт kp.ru писал, что предприниматель Илон Маск пожелал России счастливого пути после решения страны выйти из проекта МКС. "Bon voyage", - написал по-французски он в соцсетях.