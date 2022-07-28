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Политика27 июля 2022 22:46

МИД России опроверг получение от США обращения по телефонным переговорам Лаврова и Блинкена

Отмечается, что кроме сообщений СМИ никаких обращений пока не было
София ГОНЧАРОВА
МИД России опроверг получение от США обращения по телефонным переговорам Лаврова и Блинкена

МИД России опроверг получение от США обращения по телефонным переговорам Лаврова и Блинкена

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о планах госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена созвониться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Отмечается, что кроме сообщений СМИ никаких обращений пока не было.

- Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную, - сообщили в дипломатическом ведомстве РИА Новости.

Напомним, днем ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что планирует на днях провести переговоры с российским министром Сергеем Лавровым. По его словам, темой переговоров должна стать судьба американских граждан, арестованных в России.

Речь идет о баскетболистке Бриттни Грайнер и американском разведчике Поле Уилане. Сообщается, что администрация Байдена намерена предложить Москве обменять двух американских граждан на осужденного в США российского бизнесмена Виктора Бута.