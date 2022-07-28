Siemens заявила, что не получала от "Газпрома" сведений о неисправностях турбин Фото: REUTERS

В Siemens заявили, что компании не получала от российского "Газпрома" никаких сведений по поводу неисправности турбин газопровода "Северный поток".

- Для нас обслуживание турбин - рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. Сейчас у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от "Газпрома". Поэтому мы должны допустить, что турбины работают нормально, - сказано в заявлении Siemens.

Днем ранее замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов заявлял, что Siemens не выполняет свои обязательства, касающиеся ремонта неисправных двигателей для "Северного потока". В результате на компрессорной станции "Портовая" в рабочем состоянии в наличии только одна турбина, и прокачка газа была уменьшена.

До этого предприятие "Газпром" объявляло, что останавливает работу еще одного двигателя Siemens на станции "Портовая".