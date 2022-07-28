Черногория начала замораживать недвижимость россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Черногория начала замораживать недвижимость граждан России. Соответствующий документ появился в среду на сайте кабмина республики.

10 июня глава МВД Черногории Филип Аджич сообщал, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются россияне. Тогда же он объяснял, что такие действия являются соблюдением режима антироссийских санкций, которые были введены из-за спецоперации.

Эксперты считают, что граждане РФ, а также ряд компаний, только за 2021 год инвестировали в экономику Черногории свыше 129 миллиона евро, в том числе 49,46 миллиона евро было вложено в недвижимость, которую россияне приобрели на территории республики.

Ранее сообщалось, что в ФРГ впервые конфисковали недвижимость граждан России в связи с введенными санкциями, речь идет о нескольких квартирах в столице Баварии, а также банковском счете. Имена собственников недвижимости не сообщаются, но отмечается, что это якобы супружеская пара, муж - "член российской Госдумы", его супруга живет в Мюнхене.