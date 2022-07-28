ВСУ использовали запрещенные противопехотные мины "Лепесток" при ударах по Донецку Фото: REUTERS

ВСУ при ударах по Донецку использовали запрещенные мины. Речь идет о применении противопехотных мин "Лепесток", сообщают в штабе территориальной обороны ДНР.

- ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, под ноги жителей города выброшены множество мин ПМФ "Лепесток", - сообщили в штабе.

Суть "Лепестка" заключается в том, что мина срабатывает, когда на нее наступает человек, поскольку она предназначена для повреждения ног.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что украинские вооруженные силы используют запрещенные методы ведения войны, в том числе, обстреливают спальные районы населенных пунктов. Он также добавил, что это переходит все грани.