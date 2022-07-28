Le Figaro: Европа угодила в свою же ловушку из-за угроз ввести эмбарго на газ из России Фото: REUTERS

Европа попала в "собственную ловушку" из-за своих постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ. Об этом заявила обозреватель французского издания Le Figaro Изабель Лассер.

- С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку, - отмечает автор.

В публикации она также подчеркивает то, что с самого начала спецоперации страны ЕС неоднократно угрожали Москве положить конец своей "зависимости" от российского газа. Но в результате так и не смогли привести эти слова в действия. Лассер считает, что Европа испугалась экономических и социальных последствий этого решения, встретившись с упорством ряда стран.

В апреле этого года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что эмбарго на российский газ не обсуждается. Тогда же он предупредил, что следующей зимой Европа столкнется с последствиями, если у нее не окажется российского газа. Французский лидер отметил, что последствий возможного эмбарго на российские энергоресурсы Европа не увидит весной и летом текущего года, поскольку в этот период запасы в газохранилищах еще будут пополнены.