Белый дом сообщил о намерении Байдена переизбираться, несмотря на данные соцопросов Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден намерен переизбираться на выборах 2024 года, несмотря на неутешительные результаты опросов общественного мнения.

Оказалось, что 75% сторонников Демократической партии не хотят видеть политика кандидатом. Об этом журналистам на брифинге в Белом доме рассказала пресс-секретарь главы государства Карин Жан-Пьер.

- Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент четко говорил, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, - ответила Жан-Пьер.

Напомним, еще весной этого года рейтинг одобрения нынешнего президента США Джо Байдена достиг своего минимума – лишь 40% участников опроса в стране высказали поддержку своему лидеру. Совместное исследование провели Reuters и Ipsos. Примечательно, что респондентов, отдающих предпочтение Демократической партии, в опросе участвовало даже больше, чем республиканцев, но на положение этот факт если и повлиял, то незначительно.