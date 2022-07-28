Reuters: Бывшие демократы и республиканцы объявили о создании "третьей" партии в США Фото: REUTERS

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании третьей партии в стране. Предполагается, что она должна привлечь избирателей, обеспокоенных "дисфункциональной двухпартийной системой Америки". Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Как уточняет издание, новую партию сформируют путем слияния трех политических сил: движения "Renew America Movement", партии "Forward Party", которая основана бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом, и организации "Serve America Movement".

- Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что противостояние двух партий в США длится уже почти два столетия. Попеременно чаша весов склоняется то в пользу республиканцев, то демократов. Однако, не стоит ждать не то что вечного, а хотя бы долгосрочного триумфа одной из них. Весь смысл американской политики заключается в вечном противостоянии.