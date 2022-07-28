Politico: Украина лишилась лучшего друга в лице премьер-министра Великобритании Джонсона Фото: REUTERS

Украина лишилась "своего лучшего друга" в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что решение политика уйти в отставку обескуражило его союзников в Киеве. Из-за этого украинские власти опасаются, что Лондону не удастся сохранить "тесные узы дружбы с Украиной".

В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Джонсона никто не сможет заменить. Он особо подчеркнул "химию" между двумя руководителями (Владимиром Зеленским и Борисом Джонсоном), отметив, что с другим лидером поддерживать подобные отношения на международном уровне вряд ли будет возможно.

Напомним, в июле премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг".