Что произошло в ночь на 28 июля. Фото: Минобороны/ТАСС

Российские силовики вскрыли группу украинских агентов. Под руководством женщины-координатора они вели корректировку ракетно-артиллерийского огня, который велся украинскими подразделениями по силам РФ в Херсоне и Херсонской области. Об этом сообщают РИА Новости. По словам корректировщика, мужчина снимал в Херсоне не только российских военных, общавшихся с местными мирными жителями, и военную технику, но и здания, на которых установлены российские флаги.

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании третьей партии в стране. Предполагается, что она должна привлечь избирателей, обеспокоенных "дисфункциональной двухпартийной системой Америки", сообщает Reuters.

США сделали предложение об обмене двоих американцев, которые находятся под стражей в России. Речь идет о баскетболистке Бриттни Грайнер и американском разведчике Поле Уилане. Сообщается, что администрация Байдена намерена предложить Москве обменять двух американских граждан на осужденного в США российского бизнесмена Виктора Бута.

Украина лишилась "своего лучшего друга" в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет Politico. Отмечается, что решение политика уйти в отставку обескуражило его союзников в Киеве. Из-за этого украинские власти опасаются, что Лондону не удастся сохранить "тесные узы дружбы с Украиной".

Черногория начала замораживать недвижимость граждан России. Соответствующий документ появился в среду на сайте кабмина республики. Такие действия являются соблюдением режима антироссийских санкций, которые были введены из-за спецоперации.

Европа попала в "собственную ловушку" из-за своих постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ, заявила обозреватель французского издания Le Figaro Изабель Лассер. Она подчеркивает, что с самого начала спецоперации страны ЕС неоднократно угрожали Москве положить конец своей "зависимости" от российского газа, но в результате так и не смогли привести эти слова в действия.