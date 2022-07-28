Египет расторг контракты по закупке украинской пшеницы Фото: REUTERS

Египет расторг контракты по закупке 240 тысяч тонн украинской пшеницы, приобретенной в декабре прошлого года.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на источники, главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) «освободило» от своих договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.

Согласно данным агентства, египетские власти в декабре 2021 года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну, однако на фоне сложившейся ситуации на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

Напомним, 22 июля, Турция, Россия, Украина, а также Организация Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение, которое предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле был создан совместный координационный центр.

Подписанное четырьмя сторонами соглашение также предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку данные мары требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.