В Германии заявили о расколе страны из-за украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кризис на Украине выявил серьезный разрыв во взглядах Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa, согласно которым жители регионов «приходят к очень разным оценкам» по украинскому вопросу.

По данным исследования Forsa, на востоке Германии значительно больше опрошенных (34%) заявляют, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Киева. Тем временем на западе страны этого мнения придерживается около 18% респондентов.

Разница отмечена и в вопросе по поставкам оружия. Отмечается, что всех опросах с начала мая этого года от 54% до 61% респондентов в Западной Германии выступали за поставки Берлином тяжелого вооружения Киеву, а на востоке ФРГ таких оказалось в среднем 32%.

Отмечается, что разница по вопросу поддержки Киева со стороны Берлина в Восточной и Западной Германии в среднем составляет уже 16%, а разница во взглядах на поставки оружия Украине - 26%.