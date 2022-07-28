Половине закусочных в Британии предрекли закрытие из-за санкций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Половине британских закусочных с традиционным для Соединенного Королевства блюдом «рыба и чипсы» грозит закрытие. Причиной стал резкий рост цен на продукты и энергоносители, что может привести половину из 10,5 тысяч таких заведений закрытию. Об этом сообщает Daily Express.

Как заявил владелец одного из пабов в Ланкашире, президент Национальной федерации любителей жареной рыбы Эндрю Крук, стоимость чипсов уже подскочила почти в два раза – с 8 фунтов стерлингов за килограмм до 14 фунтов стерлингов. Кроме того, была введена пошлина в размере 35% на все морепродукты, импортируемые из России. По словам Крука, в попытке «наказать» Москву, «эти дополнительные тарифы подтолкнут тысячи заведений к краю пропасти».

Отмечается, что собственникам британских закусочных, скорее всего, придется заменить традиционную треску и пикшу в блюдах хеком или же другими видами более дешевого сига, поскольку примерно треть всего импортируемого в Великобританию сига приходит из России.

Кроме того, в Великобритании выросли цены на подсолнечное масло, поскольку крупнейшим мировым экспортером этого продукта является Украина. Горох, картофель и треска также сильно подорожали, а корнишоны и вовсе стали дефицитом из-за резкого роста цен на отопление теплиц.

«В какой-то момент рыба была одним из самых дешевых блюд. А сейчас это один из самых дорогих продуктов. Поддерживать бизнес становится всё труднее», - заявил владелец закусочной Hooked Fish and Chips в Уэст-Дрейтоне.