Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России продлен до 5 августа 2022 Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация решила продлить временное ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Соответствующие ограничения будут продлены до 5 августа 2022 года. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 28 июля.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 05 августа 2022 года 03:45 по московскому времени», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном сайте ведомства.

В Росавиации также уточнили, что введенные ограничения полетов действуют в аэропортах Геленджик, Воронеж, Анапа, Белгород, Брянск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Курск, Краснодар, а также Элиста.

В ведомстве также напомнили, что все остальные российские аэропорты работают штатно. Так открытыми аэропортами на юге страны остаются Волгоград, Сочи, Минеральные Воды Ставрополь. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам при помощи данных аэропортов.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», - говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, Росавиация объявила о закрытии части воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов из-за проведения специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022. Позже сообщалось о продлении этого режима.