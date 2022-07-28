Украинская семья, которую выгнал британский офицер, не может найти жилье Фото: REUTERS

Украинская семья с пятью детьми и двумя пожилыми женщинами, которую британский офицер ранее выгнал из своего дома, до сих пор не может найти новое жилье.

Как передает The Independent, семья 36-летнего Максима Хирика слышит постоянные отказы от арендодателей. «Украинская семья из девяти человек живет в страхе, что стук в дверь может оставить их без крова в любой момент после того, как им сказали покинуть свой британский дом всего через несколько недель после прибытия», - говорится в публикации.

В начале июля этого года британцы Дадли и Келли Мальстер согласились приютить украинских беженцев в своем небольшом доме, однако через несколько недель они решили без предупреждения разорвать соглашение о предоставлении жилья, а семье дали срок до 15 июля для того, чтобы покинуть помещение.

Сообщается, что за счет краудфандинга украинская семья собрала около 1,5 миллиона рублей, однако эти деньги им не помогают, и они до сих пор не могут найти себе жилье. Хирик заявил, что «деньги не решают проблему».

«Мы не ожидали, что здесь, даже с деньгами, даже когда мы делаем предложения агентствам или арендодателям внести арендную плату за 12 месяцев вперед с поручительством, они не соглашаются», - сказал он.

Отмечается, что семья разослала заявки на аренду более чем 15 домов, однако получили отказ без названия причины.