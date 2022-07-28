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В мире28 июля 2022 6:21

Украинская семья, которую выгнал британский офицер, не может найти жилье

Independent: Украинская семья, которую выгнал британский офицер, не может найти жилье
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинская семья, которую выгнал британский офицер, не может найти жилье

Украинская семья, которую выгнал британский офицер, не может найти жилье

Фото: REUTERS

Украинская семья с пятью детьми и двумя пожилыми женщинами, которую британский офицер ранее выгнал из своего дома, до сих пор не может найти новое жилье.

Как передает The Independent, семья 36-летнего Максима Хирика слышит постоянные отказы от арендодателей. «Украинская семья из девяти человек живет в страхе, что стук в дверь может оставить их без крова в любой момент после того, как им сказали покинуть свой британский дом всего через несколько недель после прибытия», - говорится в публикации.

В начале июля этого года британцы Дадли и Келли Мальстер согласились приютить украинских беженцев в своем небольшом доме, однако через несколько недель они решили без предупреждения разорвать соглашение о предоставлении жилья, а семье дали срок до 15 июля для того, чтобы покинуть помещение.

Сообщается, что за счет краудфандинга украинская семья собрала около 1,5 миллиона рублей, однако эти деньги им не помогают, и они до сих пор не могут найти себе жилье. Хирик заявил, что «деньги не решают проблему».

«Мы не ожидали, что здесь, даже с деньгами, даже когда мы делаем предложения агентствам или арендодателям внести арендную плату за 12 месяцев вперед с поручительством, они не соглашаются», - сказал он.

Отмечается, что семья разослала заявки на аренду более чем 15 домов, однако получили отказ без названия причины.