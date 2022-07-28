Военный комиссар задержан в Якутии по подозрению в "торговле" военными билетами

Афанасий Захаров. Фото: военный комиссариат Якутска

УФСБ по Якутии задержало военкома Якутска Афанасия Захарова в ночь на четверг, 28 июля 2022 года.

В квартире военного комиссара проведен обыск. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает "КП-Якутия", Захарову вменяют "торговлю" военными билетами. Его действия квалифицированы как превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

Примечательно, что незадолго до задержания военком комментировал сообщения о ведущемся расследовании по подозрению в выдаче военных билетов за деньги.

"Если бы эти данные подтвердились, это было бы достоянием всех служебных проверок, и сейчас я сидел бы не на рабочем месте, а за столом допросов", - утверждал Захаров.

Как ранее писал сайт kp.ru, федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который собирался вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Украины.

35-летний петербуржец планировал пересечь российскую границу через Крым, после чего был намерен участвовать в боевых действиях на стороне Украины.