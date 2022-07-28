Прокачка газа через Украину и "Северный поток" 28 июля сохранится на прежнем уровне

Поставки российского газа в Европу сохранились на прежнем уровне Фото: REUTERS

Ожидаемая прокачка российского газа через газопровод "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему (ГТС) в четверг, 28 июля 2022 года, составит 73 млн кубометров, что соответствует показателям предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и Nord Stream AG.

Транзит газа через территорию Украины составит порядка 42 млн кубометров, о чем свидетельствует заявка. Поставки по "Северному потоку" ожидаются на уровне 31 миллиона кубометров. Это примерно 20% от его максимальной мощности.

Объем поставок по этому газопроводу снизился еще 27 июля из-за остановки работы еще одной турбины. При этом сроки передачи "Газпрому" компанией Siemens уже отремонтированной турбины из Канады все еще остаются неясны.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил "Нафтогазу" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. По словам Кивы, сейчас в украинских газохранилищах есть только половина необходимого для отопительного периода газа.