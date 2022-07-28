Сайт ИКЕА снова не позволяет оформить заказы в Москве Фото: REUTERS

Жителям Москвы снова временно недоступно оформление заказов на сайте IKEA. Причиной стало отсутствие интервалов доставки. Об этом сообщается на сайте компании.

«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте.

Для того, чтобы попасть на сайт, по-прежнему нужно пройти очередь из пользователей.

Напомним, 5 июля текущего года сайт IKEA начал работать с техническими сбоями по причине объявленной масштабной распродажи всех товаров. При добавлении выбранного наименования в корзину сайт сообщал покупателю об ошибке. Позже компания сделала онлайн-очередь. В сообщении отмечалось о том, что для совершения покупки необходимо подождать некоторое время на странице ожидания.

Как писал сайт kp.ru, в Сбербанке предупредили, что злоумышленники начали обманывать граждан, предлагая им оформить заказы в IKEA и представляясь сотрудниками магазина.