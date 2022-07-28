Посольство России призвало США исключить поставки продовольствия и удобрений из-под санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в США обратилось к американским властям с призывом принять шаги, которые будут гарантировать, что при поставках продовольствия и удобрений Россия не столкнется с какими-либо ограничительными мерами, вызванными санкциями, указав также на необходимость обеспечить работу транспортно-логистической системы и финансовое сопровождение операций.

«Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства.

Посольство России также призвало Вашингтон обеспечить беспрепятственную работу транспортно-логистической системы и нормальное финансовое сопровождение операций по поставкам сельскохозяйственной продукции, отметив, что Москва намерена продолжать добросовестно исполнять обязательства по экспорту продовольствия.