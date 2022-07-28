Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2022 7:20

Суд принял решение о заочном аресте президента DEPO Computers Эскина

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Суд заочно арестовал президента DEPO Computers Сергея Эскина

Суд заочно арестовал президента DEPO Computers Сергея Эскина

Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент DEPO Computers Сергей Эскин заочно арестован на два месяца по делу о мошенничестве. Как сообщает ТАСС, соответствующий вердикт вынес Басманный суд Москвы.

В суде подтвердили факт заочно ареста бизнесмена, уточнив, что он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, DEPO Computers занимается построением сложных информационно-коммуникационных систем на базе оборудования собственного производства.

Как ранее писал сайт kp.ru, региональное управление Федеральной службы безопасности России задержало военного комиссара Якутска Афанасия Захарова. Его подозревают в выдаче военных билетов за деньги.

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал Виктора Тимофеева, обвиняемого в государственной измене. Он является вице-президентом одной из российско-финских компаний, связанных со строительством ледоколов, и якобы имел доступ к информации о работе предприятия "Янтарь".