Суд принял решение о заочном аресте президента DEPO Computers Эскина

Суд заочно арестовал президента DEPO Computers Сергея Эскина Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент DEPO Computers Сергей Эскин заочно арестован на два месяца по делу о мошенничестве. Как сообщает ТАСС, соответствующий вердикт вынес Басманный суд Москвы.

В суде подтвердили факт заочно ареста бизнесмена, уточнив, что он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, DEPO Computers занимается построением сложных информационно-коммуникационных систем на базе оборудования собственного производства.

Как ранее писал сайт kp.ru, региональное управление Федеральной службы безопасности России задержало военного комиссара Якутска Афанасия Захарова. Его подозревают в выдаче военных билетов за деньги.

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал Виктора Тимофеева, обвиняемого в государственной измене. Он является вице-президентом одной из российско-финских компаний, связанных со строительством ледоколов, и якобы имел доступ к информации о работе предприятия "Янтарь".