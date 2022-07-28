Спецпредставитель МИД по гумсвязям с США Стивен Сигал допустил уход с должности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям между Россией и США, американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал сообщил о том, что может вскоре поменять должность, отметив, что данный вопрос обсуждается.

«Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию, в плане того, что мне было ранее поручено», - приводит РИА Новости слова актера.

Как писал сайт kp.ru, американский актер Стивен Сигал, который несколько лет назад получил российский паспорт, также сказал о том, что никогда не откажется от гражданства России.

Напомним, в ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала, дед которого по отцовской линии родился в одном из российских регионов, после чего в первой половине XX века перехал в Соединенные Штаты.

Через два года после получения российского гражданства, в августе 2018 года, Стивен Сигал стал спецпредставителем Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям между Россией и США.