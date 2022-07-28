Зюганов допустил объединение КПРФ и "Справедливой России - За правду"

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объединение партий КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" возможно, заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов в четверг, 28 июля 2022 года.

По его словам, условия объединения известны.

"Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение - подтягивайтесь, работайте", - сообщил Зюганов, отвечая на вопрос о соответствующей инициативе руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" Сергея Миронова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Миронов во время встречи с партийным активом в Челябинске затронул тему объединения эсеров с левыми политическими силами. По его словам, этот процесс неизбежен и принесет результат на следующих выборах в Госдуму.

Напомним, Геннадий Зюганов признался, что он и его коллеги по партии за последние восемь лет ни разу не были в полноценном отпуске. По его словам, это связано с ежегодно проходящим в сентябре единым днем голосования, подготовка к которому начинается уже в конце весны.