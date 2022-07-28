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Общество28 июля 2022 8:22

WhatsApp оштрафован на 18 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

Мессенджер повторно отказался локализовать данные
Елизавета КУЗНЕЦОВА
WhatsApp оштрафован на 18 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

WhatsApp оштрафован на 18 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

Фото: EAST NEWS

Суд в Москве в четверг, 28 июля, оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей в стране.

«Суд постановил признать виновным WhatsApp LLC по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить компании наказание в виде штрафа в размере 18 млн рублей», - приводит ТАСС слова судьи Тимура Вахрамеева.

Таким образом, WhatsApp был признан виновным за «невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ».

Напомним, Роскомнадзор обязал зарубежные сервисы локализовать данные российских граждан в России до 1 июля 2021 года, однако на данный момент не все компании выполнили это требование. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 28 июля, за невыполнение этого требования суд вынес штраф в размере 1 миллиона рублей американской компании Snap Inc.