WhatsApp оштрафован на 18 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей Фото: EAST NEWS

Суд в Москве в четверг, 28 июля, оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей в стране.

«Суд постановил признать виновным WhatsApp LLC по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить компании наказание в виде штрафа в размере 18 млн рублей», - приводит ТАСС слова судьи Тимура Вахрамеева.

Таким образом, WhatsApp был признан виновным за «невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ».

Напомним, Роскомнадзор обязал зарубежные сервисы локализовать данные российских граждан в России до 1 июля 2021 года, однако на данный момент не все компании выполнили это требование. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 28 июля, за невыполнение этого требования суд вынес штраф в размере 1 миллиона рублей американской компании Snap Inc.