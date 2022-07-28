Губернатор Амурской области Василий Орлов: «К 2028 году на ТОР «Приамурская» резиденты создадут порядка 2,5 тысяч рабочих мест»

Резиденты ТОР «Приамурская» увеличат производство стройматериалов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Территории опережающего развития вносят ощутимый вклад в экономику Амурской области. Резиденты трех ТОР, действующих сейчас в регионе, уже инвестировали в производство более 7 млрд рублей. Планируется, что до 2028 года только на одной ТОР «Приамурская» будет создано около 2,5 тысяч рабочих мест. Об этом губернатор региона Василий Орлов сообщил в ходе заседания наблюдательного совета ТОР.

- Территории опережающего развития призваны стимулировать приоритетные отрасли экономики региона и привлекать новых инвесторов, способствуя улучшению качества жизни жителей Амурской области, - отметил Василий Орлов. - Сейчас в области три ТОР, в них входит 40 резидентов и еще 12 планируют войти. Общий объем инвестиций составляет более 7 миллиардов рублей. К 2028 году только на ТОР «Приамурская» резиденты создадут порядка 2,5 тысяч рабочих мест.

Глова области напомнил, что резидентам ТОР доступен широкий ряд преференций. Обладатели этого статуса получают льготы в виде сниженных ставок по налогам, страховым взносам, а также проходят административные процедуры в упрощенном порядке.

Наблюдательный совет утвердил перспективный план развития ТОР «Приамурская». Приоритет в ближайшие годы будет отдан расширению промышленной сферы. Производство стройматериалов резидентами ТОР планируется увеличить более чем в 1,5 раза.