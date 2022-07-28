В России за сутки выявлено 11 515 случаев заражения коронавирусом, максимум с 13 апреля 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в четверг, 28 июля 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтвержден 41 летальный исход в, а выписано в связи с выздоровлением 5 018 человек, что на 1,9% меньше по сравнению с минувшей средой, 27 июля. Количество госпитализаций также уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализирован 1 491 человек, а это на 8,4% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на четверг, 28 июля 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 18 565 551. Жертвами инфекцией стало 382 313 человек, а из больниц выписали 17 958 463 пациента.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на четверг, 28 июля 2022 года, 88 964 088 прошли полную вакцинацию от коронавируса.