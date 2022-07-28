Американцев напугал "стеклянный" взгляд Байдена

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Американцев напугал "стеклянный" взгляд президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в ходе видеообращения, в котором американский лидер раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа.

В ходе полутораминутного ролика политик моргнул лишь дважды, чем вызвал множество гипотез комментаторов о причинах такого поведения.

Так, пользователь интернета с никнеймом S S предположил, что у Байдена есть двойник.

Еще несколько пользователей предположили, что страной управляет робот.

"Я знал это! Он неисправный андроид", - написал американец с никнеймом Steel Cowboy.

С ним согласился Carol DeAndrea, написав, что "роботам моргать не нужно".

Также выдвигались версии, что Байден боится потерять строчки телесуфлера или уснуть, что с ним уже неоднократно происходило.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джозеф Байден, выступая в Массачусетсе с речью о последствиях изменения климата, заявил, что заболел раком из-за того, что рос в городе с плохой экологией.

Позднее в Белом доме объяснили, что Байден имел в виду немеланомные опухоли кожи, когда говорил о своем заболевании раком. Опухоли удалили. О наличии у Байдена онкологических заболеваний в документах не сказано, подчеркнули в администрации американского лидера.