Японские компании перестали уходить из России

Ни одна японская компания не ушла из России в июле 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни одна японская компания не покинула российский рынок в июле 2022 года, что свидетельствует о полной остановке этого процесса. Соответствующие выводы озвучили эксперты статистического центра Teikoku Databank.

Аналитики подсчитали, что с начала российской специальной операции на Украине деятельность в стране приостановили 74 японские компании из 168. При этом подавляющее большинство из них сделали это в марте или апреле.

Так, в мае прекратили вести бизнес на территории РФ 11 компаний, а в июне – только три.

Такую тенденцию специалисты объясняют отсутствием альтернативы развития некоторых видов бизнеса, например, в сферах поставок газа и редкоземельных металлов. Кроме того, японские предприниматели опасаются, что после объявления об уходе сложно будет вернуться обратно.

Как ранее писал сайт kp.ru, шведский ретейлер одежды H&M принял решение продать свой бизнес в России, включая товары, которые останутся нераспроданными. Речь идет правах на аренду 170 магазинов в 65 городах, распределительном центре площадью 57,7 тысяч квадратных километров, а также товарах на сумму 210 млн рублей.

Напомним, убытки зарубежных одежных сетей, приостановивших работу в России, в случае их полного ухода, по самым скромным оценкам, составят порядка 800 млн долларов. Такой прогноз озвучили представители двух аудиторских компаний, которые занимались изучением этого вопроса по заказу данных сетей.