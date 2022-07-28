Украинский беспилотник атаковал жилой дом с сотрудниками Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский ударный беспилотник в ночь на четверг, 28 июля, атаковала дом, в котором проживают сотрудники Запорожскую Атомную электростанцию (АЭС), расположенной в Энергодаре. Такое заявление сделал представитель пресс-службы в администрации Энергодара, уточнив, что в результате удара никто не пострадал.

«Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку "Сосновый Бор" г. Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская», - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы в администрации города.

Напомним, на прошлой неделе, 20 июля, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов сказал о том, что украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС, расположенную в Энергодаре, отметив, что удар по территории нанесли «три дрона-камикадзе» Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, мощность боезарядов на беспилотниках достигала килограммов в тротиловом эквиваленте.