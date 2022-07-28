Депутат Госдумы Шеремет предупредил ВСУ о невосполнимых потерях при контрнаступлении на Харьков

В Госдуме предупредили ВСУ о невосполнимых потерях при контрнаступлении на Харьков Фото: REUTERS

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьков грозят им невосполнимыми потерями, а попытка захвата Херсонской области потерпит неудачу, считает депутат Государственной думы от Михаил Шеремет.

«Контрнаступление обернется для них невосполнимыми тяжелыми потерями. Попытка захвата освобожденной Херсонской области и Херсона встретит сокрушительный отпор и захлебнется, не успев развиться», – заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Как отметил Шеремет, жизни украинцев для президента Владимира Зеленского не имеют значения, а планы по контрнаступлению на Харьков – лишь очередная авантюра. Депутат считает, что украинский лидер может решиться на такой шаг по приказу «британских и американских кураторов».

Напомним, ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления войск Украины при получении большого количества оружия от Запада.

Сайт kp.ru разбирался, смогут ли союзные войска отбить контрнаступление Украины в августе.