Захарова сообщила, что результат по обмену граждан России и США не достигнут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конкретного результата по взаимному обмену граждан России и Соединенных Штатов пока не достигнут, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», – приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

Как отметила представитель ведомства, Москва исходит из того, что в процессе переговоров должны учитываться интересы обеих сторон.

Как писал сайт Kp.ru, президент США Джо Байден одобрил план представителей своей администрации, касающийся обмена россиянина Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, на двух граждан США – баскетболистку Бриттни Грайнер и полицейского Пола Уилана, находящихся в российских тюрьмах.