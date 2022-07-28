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Политика28 июля 2022 9:28

Захарова сообщила, что результат по обмену граждан России и США не достигнут

В процессе переговоров должны учитываться интересы обеих сторон, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова сообщила, что результат по обмену граждан России и США не достигнут

Захарова сообщила, что результат по обмену граждан России и США не достигнут

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конкретного результата по взаимному обмену граждан России и Соединенных Штатов пока не достигнут, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», – приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

Как отметила представитель ведомства, Москва исходит из того, что в процессе переговоров должны учитываться интересы обеих сторон.

Как писал сайт Kp.ru, президент США Джо Байден одобрил план представителей своей администрации, касающийся обмена россиянина Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, на двух граждан США – баскетболистку Бриттни Грайнер и полицейского Пола Уилана, находящихся в российских тюрьмах.