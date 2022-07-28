Die Welt: экономике Германии грозит катастрофа при снижении поставок газа из России

Экономике Германии грозит катастрофа без полноценных поставок российского газа Фото: REUTERS

Экономика Германии оказалась на грани катастрофы, к которой ее может подтолкнуть снижение поставок российского газа. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Опрошенные изданием эксперты выразили мнение, что текущая экономическая модель ФРГ не в состоянии нормально функционировать без полноценного транзита газа из России.

Отсюда рекордная инфляция в июне, составившая 7,6%, исчезновение с полок магазинов привычных товаров и падение евро по отношению к доллару до уровня двадцатилетней давности.

Дефицит газа на производстве и в частных домовладениях усугубит текущее положение дел. Легко разрешимые отдельные проблемы фактор снижения поставок российского газа соединит воедино, что может породить "разрушительную катастрофу", говорится в публикации.

Как ранее писал сайт kp.ru, главы семи городов немецкого Рюгена выступили с обращением к региональному и федеральному правительствам Германии. Они призывают власти задействовать газопровод "Северный поток - 2".

Напомним, дефицит газа в Германии может вызвать проблемы с производством бумажной продукции, в том числе туалетной бумаги и упаковки для лекарств. Такое заявление сделал председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.