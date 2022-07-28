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Экономика28 июля 2022 9:29

Die Welt: экономике Германии грозит катастрофа при снижении поставок газа из России

Этот фактор грозить соединить отдельные проблемы воедино
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Экономике Германии грозит катастрофа без полноценных поставок российского газа

Экономике Германии грозит катастрофа без полноценных поставок российского газа

Фото: REUTERS

Экономика Германии оказалась на грани катастрофы, к которой ее может подтолкнуть снижение поставок российского газа. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Опрошенные изданием эксперты выразили мнение, что текущая экономическая модель ФРГ не в состоянии нормально функционировать без полноценного транзита газа из России.

Отсюда рекордная инфляция в июне, составившая 7,6%, исчезновение с полок магазинов привычных товаров и падение евро по отношению к доллару до уровня двадцатилетней давности.

Дефицит газа на производстве и в частных домовладениях усугубит текущее положение дел. Легко разрешимые отдельные проблемы фактор снижения поставок российского газа соединит воедино, что может породить "разрушительную катастрофу", говорится в публикации.

Как ранее писал сайт kp.ru, главы семи городов немецкого Рюгена выступили с обращением к региональному и федеральному правительствам Германии. Они призывают власти задействовать газопровод "Северный поток - 2".

Напомним, дефицит газа в Германии может вызвать проблемы с производством бумажной продукции, в том числе туалетной бумаги и упаковки для лекарств. Такое заявление сделал председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.