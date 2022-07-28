СБУ заявила о передаче в госуправление российских активов 19 компаний на 210 млн долларов Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в период с понедельника по четверг, с 25 по 28 июля, в управление государства были переданы активы 19 украинских компаний, которые якобы контролировались российскими компаниями и банками, на сумму примерно 210 миллионов долларов.

Как говорится в заявлении ведомства в госсобственность перешли активы компаний, которые контролировались российскими корпорациями, среди которых «Газпром», «Русал», «Росатом», «Ростех», «Роснефть», «Группа ГМС» а также «Татнефть» и российские банки, на общую сумму более 7,75 млрд гривен (свыше 210 млн долларов)». Кроме того, отмечается, что перешло и «тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен».

Напомним, в марте этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия российской собственности, а также резидентов России на украинской территории. В тот же период Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение принудительно изъять активы Сбербанка и ВЭБ.PФ, расположенные на территории страны.