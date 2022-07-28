Михаил Дегтярев: «Новое оборудование должно устанавливаться в отремонтированных помещениях»

В рамках рабочей поездки глава региона осмотрел социально значимые объекты села Чумикан. Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край - это не только Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В составе региона еще множество муниципальных районов, жители которых тоже хотят жить хорошо. Задачу обеспечить достойный уровень жизни всего края преследует и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Накануне состоялся рабочий визит главы региона в Тугуро-Чумиканский район.

Сразу по прилете губернатор оценил обновленный аэровокзал села Чумикан:

- Новое здание аэровокзала стояло три года, но мы добились ввода его в эксплуатацию. Тугуро-Чумиканский район является территорией больших строек. Строится Тихоокеанская железная дорога, новый порт Эльга, активно ведется золотодобыча. Поэтому здесь должна быть создана соответствующая инфраструктура, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Для эффективной организации инфраструктуры объект был передан в управление федеральному предприятию «Аэропорты Дальнего Востока». Аэровокзал, способный ежечасно принимать по 20 человек, оборудован с учетом суровых климатических условий.

Далее губернатор оценил, как в районе обстоят дела с образованием, посетив среднюю школу, ремонт которой, можно сказать, курирует на протяжении уже двух лет.

- Тогда поступило обращение с просьбой решить вопрос капитального ремонта полов первого этажа и подвала, после чего я поручил выделить из средств краевого бюджета 16 миллионов рублей. Работы начинаются с небольшим опозданием из-за неблагоприятных погодных условий. Но материалы доставлены, поэтому мы обязательно выполним намеченное, - заявил губернатор.

Сельское общеобразовательное учреждение дает рабочие места 22 педагогам, которые, в свою очередь, передают знания 200 ученикам. Сейчас на базе школы действует многофункциональный центр «Точка роста», а в 2021 году стартовал федеральный проект «Цифровая образовательная среда».

Более пристального внимания требует вопрос здравоохранения. Местная центральная больница не видела капитального ремонта почти 40 лет, но для полноценного обновления требуются большие вложения.

- Часть средств на эти работы уже зарезервирована, но нужно дополнительное финансирование - до 40 миллионов рублей, потому что новое оборудование - тот же рентген-аппарат - должно устанавливаться в отремонтированных помещениях.

Постепенно решается в Тугуро-Чумиканском районе и кадровый вопрос. Говоря о здравоохранении, та же центральная больница за последние два года получила в свои ряды четыре новых врача. Приезжим приходится заботиться о жилищных условиях, поэтому достойное разрешение квартирного вопроса находится на повестке у правительства края и местных властей.