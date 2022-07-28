Песков назвал тревожной динамику заболеваемости коронавирусом в России Фото: Светлана Макеева

В России наблюдается тревожная динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх. Это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как отметил Песков, россиян пока никто не ограничивает, а те, кто беспокоится о своем здоровье на фоне растущей заболеваемости, могут самостоятельно принимать меры предосторожности. Он также добавил, что некоторые из сотрудников администрации президента носят маски, когда находятся не на работе.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Был подтвержден 41 летальный исход, выписаны в связи с выздоровлением 5 018 человек.