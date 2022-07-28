Песков заявил об отсутствии договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России и США не имеют договоренностей касательно обмена россиянина Виктора Бута, похищенного американцами, осужденного и отбывающего наказание в американской тюрьме, на двух граждан США - баскетболистку Бриттни Грайнер и полицейского Пола Уилана, находящихся в российских пенитенциарных заведениях.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 28 июля 2022 года.

"Первое, что нам известно, - это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления, - уточнил пресс-секретарь президента России. - Второе - нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, - что пока договоренностей в этой области нет".

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2012 году в США был вынесен приговор российскому предпринимателю Виктору Буту, признанному виновным в сговоре с целью торговли оружием. Он оказался суровым, но самым мягким из всех возможных по предъявленным Буту обвинениям - 25 лет тюрьмы.

Фактически Виктора Бута осудили за "намерения". В обвинительном заключении это выглядело так: "преступный сговор с целью убийства граждан США, преступный сговор с целью убийства лиц, находящихся на американской госслужбе, преступный сговор с целью приобретения и продажи зенитных ракет, преступный сговор с целью поставок оружия террористическим группировкам".

По версии обвинения, Бут со своим подельником - британским подданным Эндрю Смуляном - согласился продать оружие группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии".