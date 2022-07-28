Песков назвал фейком данные США о потерях российской армии на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские данные о потерях Вооруженных сил России на Украине являются недостоверными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не заявление американской администрации – это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как отметил Песков, эта практика встречается сегодня все чаще и чаще.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена оценивают потери российской армии в спецоперации на Украине в 75 тысяч человек убитыми и ранеными. В то же время директор Центрального разведывательного управления США говорил, что российские войска потеряли 60 тысяч человек.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к россиянам, заявив, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о начале специальной военной операции на Украине.