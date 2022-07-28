Роскомнадзор потребовал отозвать регистрацию СМИ у "Новой газеты" Фото: REUTERS

Роскомнадзор призвал признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». Об этом в четверг, 28 июля, сообщили в Басманном суде Москвы.

«В суде зарегистрирован иск к ЗАО "Издательский дом "Новая газета" о признании регистрации средства массовой информации недействительным», - приводит РИА Новости заявление, сказаное в суде, где уточнили, что дата рассмотрения дела еще не назначена.

Напомним, «Новая газета» приостановила свою работу в конце марта текущего года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения российского законодательства. Основанием для вынесения предупреждения ведомство назвало факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание организации-иноагента без надлежащей маркировки.

Как писал сайт kp.ru, накануне Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск российского обозревателя, журналиста и бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова.