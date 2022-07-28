Территория школы в Хабаровске стала местом сбора маргиналов

На территории одной из хабаровских школ маргиналы устраивают сборища Фото: Архив "КП"

На территории одной из хабаровских школ нашли убежище асоциальные элементы. Они собираются по ночам в заброшенной теплице при образовательном учреждении, сообщает Транссибинфо.

Это происходит в школе №52, относящейся к Южному району города. Родители учеников серьезно обеспокоены безопасностью детей и бездействием руководства. Очевидцы рассказали, что непрошенные гости проникают внутрь из-за старого забора. В нем уже давно образовались дырки, через которые легко зайти сначала во двор, а затем и в теплицу. Взрослые попросили навести порядок и выдворить маргиналов со школьной территории.

В управлении образования объяснили данную ситуацию. Школа со своей стороны делает все возможное, чтобы такие сборища не повторялись, в частности, чинят ограждение. Однако хулиганы постоянно его ломают, чтобы дальше устраивать вечеринки в теплице. Само помещение оказалось не заброшенным: его частично используют как склад для инвентаря.

Для решения проблемы к делу подключилась администрация Хабаровска. Школе пообещали посодействовать в полной замене забора вокруг школы. Новый забор поможет ученикам и родителям больше не беспокоиться о присутствии нарушителей.