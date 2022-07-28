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Политика28 июля 2022 10:59

Песков сообщил, что ДНР и ЛНР сами определятся в вопросе вхождения в состав России

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что вопрос интеграции республик Донбасса могут рассмотреть в российском парламенте
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Донецкой и Луганской народных республик сами определятся в вопросе вхождения в состав России. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 28 июля 2022 года.

"Жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение", - подчеркнул Песков, комментируя информацию о том, что вопрос интеграции республик Донбасса могут рассмотреть в российском парламенте.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что российский парламент может рассмотреть в ходе осенней сессии этого года интеграцию новых территорий в правовое пространство Российской Федерации.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия поможет в восстановлении ДНР и ЛНР. Глава государства обратил внимание, что чтобы привести в порядок все хозяйство республик Донбасса, потребуются "добрые недели, месяцы и годы". Но процесс восстановления при содействии России будет идти, заверил президент.