Песков пообещал своевременно проинформировать, в какой сфере будет работать Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кремль своевременно проинформирует, какой пост займет бывший глава госкорпорации Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом в четверг, 28 июля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы вас проинформируем, когда это произойдет», - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, в какой сфере может получить кадровое предложение экс-глава Роскосмоса.

Напомним, 15 июля текущего года президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы Роскосмос. Вместо него на пост руководителя российской госкорпорации был назначен Юрий Борисов.

Как писал сайт kp.ru, позже Дмитрий Рогозин рассказал, что был назначен генеральным директором «Роскосмоса» в самое тяжелое время, отметив, что это был период, когда каждый день необходимо было искать деньги для того, чтобы не остановились предприятия.