H&M планирует продать свой бизнес в России Фото: REUTERS

Компания H&M приняла решение продать свой бизнес в России, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

«H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран», – рассказали журналистам в ведомстве.

Как отметили в Минпромторге, российские власти готовы к диалогу с иностранными компаниями, а также оказывает поддержку инвесторам, планирующим приобретести активы покидающих Россию компаний.

Как писал сайт kp.ru, компания H&M заявила, что окончательно покидает Россию, назвав причиной «операционные проблемы и непредсказуемость будущего».

Напомним, H&M решила не проводить распродажу остатков товаров перед уходом с российского рынка. Компания планирует возобновить работу всех магазинов в России поэтапно в течение августа. Они будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене.