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Политика28 июля 2022 11:09

Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны

Он будет начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генерал-полковника Виктор Горемыкин Фото: пресс-служба Минобороны России

Генерал-полковника Виктор Горемыкин Фото: пресс-служба Минобороны России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны РФ.

«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности», – сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Виктор Горемыкин с 2000 года проходил военную службу в Главном управлении кадров Министерства обороны РФ. С апреля 2009 был начальник Главного управления кадров Минобороны России. Генерал-полковник награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Также ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».