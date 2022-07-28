Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны

Генерал-полковника Виктор Горемыкин Фото: пресс-служба Минобороны России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны РФ.

«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности», – сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Виктор Горемыкин с 2000 года проходил военную службу в Главном управлении кадров Министерства обороны РФ. С апреля 2009 был начальник Главного управления кадров Минобороны России. Генерал-полковник награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Также ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».