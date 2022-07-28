В Англии июль 2022 года стал самым засушливым за 111 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Англии июль текущего года стал самым засушливым за 111 лет.

Как передает газета The Times, согласно данным Метеорологической службы Соединенного Королевства, с начала этого месяца на территории Англии выпало 15,8 мм осадков, что на четверть меньше среднего значения для июля, а в последний раз подобное наблюдалось в 1911 году.

Отмечается, что и для всей Великобритании июль этого года стал самым засушливым с 1984 года. «В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии тоже стоит засушливая погода, но на юге Восточной Англии, а также в юго-восточной части Англии наблюдаются наиболее сложные условия», - говорится в заявлении метеослужбы, где отмечается, что согласно прогнозам, в ближайшие дни и недели эта ситуация изменится.

Отмечается, что сейчас в пригородах Лондона и на юго-востоке Англии возникает все больше травяных пожаров, в результате которых пострадало уже несколько жилых домов, а жителям региона советуют экономить воду.

«Засушливым был не только июль. С начала этого года каждый месяц за исключением февраля количество выпавших осадков было меньше средних для Соединенного Королевства значений», - сообщил представитель Метеорологической службы страны Марк Маккарти.

Британские метеорологи заявляют, что в будущем летние месяцы в стране будут становиться все жарче и суше, а зимы тем временем более теплыми и влажными, что увеличит риск наводнений.

Напомним, днем ранее, 27 июля, в Молдавии на фоне серьезной гидрологической засухи был введен режим экономии воды.