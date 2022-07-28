Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом РФ

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 июля, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации.

В ходе совещание обсуждалась деятельность российской госкорпорации Роскосмос, а также ее отдельные направления.

«Вы знаете, что у нас произошли кадровые изменения в Роскосмосе. И в этой связи хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы Роскосмоса, его отдельные направления», - сказал российский лидер.

С докладом выступил Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. При этом на совещании отсутствовал заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который сейчас находится в Карелии, где собирается провести совещание по вопросам безопасности в связи с планами Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Напомним, 15 июля текущего года президент России освободил Дмитрия Рогозина от должности главы Роскосмос. Вместо него на пост руководителя госкорпорации был назначен Юрий Борисов.