Япония потребовала от России не проводить учения «Восток» в районе южных Курил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Японии требует от России отказаться от проведения учений «Восток» в районе южных Курильских островов, заявил заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.

«По дипломатическим каналам мы выразили протест и подчеркнули, что действия российской стороны в районе северных территорий противоречат позиции нашей страны и являются совершенно неприемлемыми», – сказал он на пресс-конференции.

Замгенсека правительства Японии отметил, что Токио обеспокоен действиями России рядом со своими границами на фоне конфликта на Украине.

Как писал сайт kp.ru, учения пройдут с 30 августа по 5 сентября 2022 под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. В ходе маневров планируется отработать применение группировок сил при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе. Кроме войск ВВО в них примут участие силы воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран.